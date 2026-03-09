Spinto a terra e ferito alla testa uomo finisce in ospedale

Lunedì sera in via Mercatovecchio un uomo è stato aggredito e spinto a terra da un gruppo di persone. Durante l'aggressione ha riportato ferite alla testa e è stato trasportato in ospedale. L’episodio si è verificato poco dopo le 19. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di raccogliere testimonianze. Nessuna altra informazione è stata resa nota.

Un uomo sarebbe stato aggredito e ferito alla testa da un gruppo di persone in via Mercatovecchio, poco dopo le 19 di lunedì. La vittima, che ha riportato una ferita sanguinante dopo essere caduta a terra, è stata soccorsa dai carabinieri e dall'Esercito per poi essere trasportata in ospedale, mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause, che devono essere definite con chiarezza.

