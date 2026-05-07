luoghi maledetti

Il Comune di Riccione ha recentemente acquistato Villa Mussolini, la residenza estiva della famiglia del Duce tra il 1934 e il 1943. La decisione è stata presa per gestire al meglio il patrimonio storico presente nel territorio. La villa, situata in una zona di pregio, sarà oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione. La proprietà potrebbe essere aperta al pubblico in futuro, secondo quanto annunciato dall’amministrazione comunale.

Bene ha fatto il Comune di Riccione ad aggiudicarsi Villa Mussolini, la residenza estiva della famiglia del Duce tra il 1934 e il 1943. In caso contrario l’immobile sarebbe finito nella mani della società David2, vicina ad ex esponenti dell’Msi, che ne avrebbe fatto un luogo espositivo legato al Futurismo. Dal punto di vista economico, l’offerta di David2 era assai allettante, ma non si sa mai, il rischio che l’operazione celasse intenti nostalgici era troppo grande e grave. Così la proprietaria Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha giustamente preferito l’offerta del Comune e il progetto ad essa legato. Villa Mussolini diventerà uno spazio pubblico per eventi culturali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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