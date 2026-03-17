Enrico Nigiotti – Maledetti innamorati è un esercizio interessante: perché il disco sembra voler essere profondo. ma a volte si accontenta di essere familiare. “Maledetti innamorati” nasce con le migliori intenzioni: raccontare l’amore nelle sue mille forme, tra fragilità, cambiamento e quotidianità . E questo Nigiotti lo sa fare: la sua penna resta sincera, accessibile, senza filtri inutili. Il problema? Quella stessa sincerità, a tratti, scivola nel già sentito. Le ballad funzionano, ma raramente sorprendono I ritornelli arrivano, ma non sempre restano Le emozioni ci sono, ma spesso sembrano “previste” È come parlare con un amico che ti capisce benissimo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Recensione Amara – Enrico Nigiotti – Maledetti Innamorati

Articoli correlati

Leggi anche: Enrico Nigiotti sui palchi con il “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”: unica data siciliana a Palermo

Enrico Brun, il maestro pordenonese protagonista a Sanremo 2026: dirige Mara Sattei e Enrico NigiottiCi sarà anche il sanvitese Enrico Brun tra i direttori d'orchestra che saranno protagonisti di Sanremo 2026.