L’Università Federico II lancia #BenessereDigitale | premi e badge per chi si disconnette

L’Università Federico II di Napoli ha avviato un nuovo progetto chiamato #BenessereDigitale UniNa, rivolto agli studenti. L’obiettivo è incentivare un utilizzo più equilibrato dei dispositivi digitali, attraverso premi e badge per chi si disconnette regolarmente. La iniziativa si inserisce nel tentativo di sensibilizzare sui rischi legati all’uso eccessivo di tecnologia, promuovendo comportamenti più consapevoli.

Taglio ai fondi CAF, Vincenzo Caniglia (Silced): Schiaffo ai lavoratori e ai cittadini. Pronti allo sciopero Paradise, Sal Da Vinci da Vicedomini aspettando l’Eurofestival. Tra gli ospiti Zoppas e Accorsi L’Università degli Studi di Napoli Federico II lancia #BenessereDigitale UniNa, un progetto dedicato a promuovere un uso più sano, consapevole ed equilibrato degli strumenti digitali tra gli studenti. L’iniziativa è stata presentata nell’Aula Magna Storica dell’ateneo e punta a trasformare la disconnessione da scelta individuale a pratica misurabile e certificata. Al centro del progetto c’è LockBox, un’app che consente di bloccare volontariamente le applicazioni considerate più distraenti durante le sessioni di studio.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate L’università Federico II premia gli studenti ‘offline’, libri e abbonamenti in palestra per chi si disconnetteNapoli, 5 maggio 2026 – L’Università degli Studi di Napoli Federico II lancia #benesseredigitale UniNA, un progetto innovativo che promuove un uso... Federico II: premi e sconti studia senza distrazioni digitali? Cosa scoprirai Come si trasformano i minuti di studio in premi reali? Quali sono i tre livelli di rigore per bloccare le app? Quante ore di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'Università Federico II ospita la Conferenza ILIS 2026 sulle trasformazioni del sapere nell’era post-digitale; Università Federico II tra le migliori 100 al mondo: ecco quali sono le facoltà d'eccellenza che hanno scalato i ranking internazionali; Napoli, la Federico II lancia un progetto per promuovere il benessere digitale tra gli studenti; Napoli, Giochi Uniti all’Università Federico II per management della distribuzione. Napoli, la Federico II lancia un progetto per promuovere il benessere digitale tra gli studentiL’Università degli Studi di Napoli Federico II lancia #benesseredigitale UniNA, un progetto innovativo che promuove un uso più sano, consapevole ed equilibrato degli ... ilmattino.it Napoli, l'Università Federico II ricorda Luigi Labruna con un convegnoL'Università degli Studi di Napoli Federico II ricorda Luigi Labruna. Il convegno Il maestro, lo studioso, l'intellettuale ... msn.com "I dati emersi dallo studio dell’Università Federico II di Napoli sulle #acque sotterranee della #Campania delineano un quadro inquietante che non può più essere ignorato. La presenza di sostanze cancerogene come il #Tricloroetilene (Tce) e il #Tetracloro - facebook.com facebook