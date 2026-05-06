Un nuovo metodo per incentivare gli studenti a concentrarsi durante lo studio prevede l’assegnazione di premi e sconti in cambio di ore di impegno. Si tratta di un sistema che trasforma i minuti di studio in ricompense concrete, come sconti o premi. Inoltre, sono stati introdotti tre livelli di blocco delle applicazioni digitali, che limitano l’uso dei dispositivi durante le sessioni di apprendimento, per ridurre le distrazioni.

? Cosa scoprirai Come si trasformano i minuti di studio in premi reali?. Quali sono i tre livelli di rigore per bloccare le app?. Quante ore di concentrazione servono per ottenere l'Open Badge?. Perché le aziende potrebbero valorizzare questo certificato digitale nel curriculum?.? In Breve App LockBox offre tre modalità con premi da 12 a 60 monete l'ora.. Traguardo di 1.500 monete per ottenere l'Open Badge Benessere Digitale da Bestr.. Rettore Matteo Lorito promuove l'uso consapevole della tecnologia per la crescita umana.. Premi includono libri, palestra e cinema tramite partner convenzionati del progetto UniNA.. L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha presentato oggi, 5 maggio 2026, presso l’Aula Magna Storica del campus, il progetto #benesseredigitale UniNA per promuovere un equilibrio più sano tra studenti e tecnologia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federico II: premi e sconti studia senza distrazioni digitali

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