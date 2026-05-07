L' università d' Annunzio ospita l’ambasciatore del Burundi | visita istituzionale a palazzo de' Mayo
L’ambasciatore del Burundi in Italia ha visitato l’università d’Annunzio durante un’occasione istituzionale. La visita si è svolta presso il palazzo de’ Mayo e ha coinvolto rappresentanti accademici e istituzionali. Si è trattato di un incontro formale volto a rafforzare i rapporti tra il Burundi e l’ateneo. La delegazione ha inoltre visitato alcune strutture universitarie e si è intrattenuta con i membri del personale.
Visita istituzionale dell’ambasciatore del Burundi in Italia, Ernest Ndabashinze, all'università “d’Annunzio”.Venerdì 8 maggio, accompagnato da una delegazione del Centro di Cultura del Burundi in Italia, l'ambasciatore sarà accolto alle 11 dal rettore Liborio Stuppia negli spazi eleganti di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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"Acqua di monte ,D'ANNUNZIO e JOAQUIN SOROLLA- "acqua di fonte, acqua piovana, acqua sovrana, acqua che odo, acqua che lodo, acqua che squilli, acqua che brilli, acqua che canti e piangi, acqua che ridi e muggi. Tu sei la vita e sempre sempre fuggi." - facebook.com facebook