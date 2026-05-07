L' università d' Annunzio ospita l’ambasciatore del Burundi | visita istituzionale a palazzo de' Mayo

L’ambasciatore del Burundi in Italia ha visitato l’università d’Annunzio durante un’occasione istituzionale. La visita si è svolta presso il palazzo de’ Mayo e ha coinvolto rappresentanti accademici e istituzionali. Si è trattato di un incontro formale volto a rafforzare i rapporti tra il Burundi e l’ateneo. La delegazione ha inoltre visitato alcune strutture universitarie e si è intrattenuta con i membri del personale.