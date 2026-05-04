A Palazzo de' Mayo proclamati più di 100 neo dottori e per la sessione estiva la d' Annunzio annuncia 400 lauree in centro storico

A Palazzo de' Mayo si è tenuta la cerimonia di laurea per oltre 100 studenti, che hanno ottenuto il titolo durante la sessione straordinaria dell'anno accademico 2024-2025. Contestualmente, l’università d’Annunzio ha annunciato che nella sessione estiva nel centro storico di Chieti si terranno circa 400 lauree. La cerimonia si è svolta in una sede recentemente inaugurata, Palazzo de' Mayo, nel cuore della città.

Si è conclusa con successo la sessione di laurea straordinaria dell'anno accademico 2024-2025 organizzata a Palazzo de’ Mayo, la nuova prestigiosa sede dell'università d’Annunzio nel centro storico di Chieti. Un traguardo significativo che ha visto protagonisti 103 nuovi dottori provenienti da.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Prime tesi di laurea a palazzo de’ Mayo: l'emozione della proclamazione tra le bellezze del centro storicoGiovedì 26 marzo l’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” ha ospitato le prime tesi di laurea a Palazzo de’ Mayo. A Palazzo de' Mayo la presentazione del libro di Ruffini, promotore di Più UnoGiovedì 23 aprile, alle ore 18, Ernesto Ruffini, fondatore del movimento civico Più Uno, sarà in Abruzzo, a Chieti, per partecipare a Palazzo de’... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La quarta edizione di Luoghi Classici, il festival tornerà a Chieti dal 4 al 7 maggio 2026; Miti, letture e creatività al museo: prende il via il progetto Parole e storie nei musei; Superstizione? No, grazie successo per l’incontro di WWF Chieti-Pescara e Museo universitario; Cosa fare questo fine settimana a Madrid. Palazzo de’ Mayo chiude i battentiCHIETI - Il portone è serrato in largo Martiri, accanto alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. Da martedì scorso Palazzo de' Mayo è chiuso al pubblico: chiuse la biblioteca d'arte e la ... ilmessaggero.it Marsilio,Palazzo De Mayo a Università grande vittoria per ChietiEsprimo profonda soddisfazione per l'intesa raggiunta tra la Fondazione Banco di Napoli e l'Università 'Gabriele d'Annunzio' che porterà Palazzo De Mayo, uno dei simboli più rappresentativi del ... ansa.it CRISTIAN MARCHI. . • Palazzo dei Congressi, Riccione “Io Creo Il Mio Destino” di Leonardo Leone Un evento di grande valore… Io ho raccontato la mia storia, il mio lavoro, la mia visione. Grazie a Leonardo Leone, a tutto il suo staff @leone.master.scho - facebook.com facebook