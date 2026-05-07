Luna di miele con l’imprevisto L’ultimo spettacolo della stagione

Sabato sera alle 21 si terrà l’ultimo spettacolo della stagione teatrale, una pièce scritta e diretta da Franca Facchini. La commedia è ambientata alla fine degli anni Trenta e sarà rappresentata in un teatro locale. Durante la rappresentazione, è previsto un imprevisto che ha interrotto lo spettacolo, lasciando il pubblico e gli attori coinvolti.

L’appuntamento è per sabato alle 21. La pièce, scritta e diretta da Franca Facchini, è ambientata alla fine degli anni ‘30. Sissi e Silvestro, giovani sposini ferraresi, ballerini e amanti del cabaret, partono per la luna di miele a Chicago, con il sogno di fare un provino al celebre Chicago Theatre per entrare in un grande spettacolo. Dopo un lungo viaggio tra Venezia e New York, arrivano entusiasti nel loro “nido d’amore”, l’hotel Jeux d’Amour. La loro ingenuità però, unita alla scarsa conoscenza delle lingue, li porta invece in una casa di appuntamenti, scambiata per un romantico “Giardino dell’Amore”. Ignari della verità, si ritrovano tra personaggi bizzarri e ambigui.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luna di miele con l’imprevisto. L’ultimo spettacolo della stagione Notizie correlate E’ finita la luna di miele con Rds. Il Summer festival lascia SenigalliaFinita la luna di miele tra Rds e la spiaggia di velluto, il Summer Festival non farà tappa a Senigallia. Tuttosport – “Fabregas un fenomeno, con lui in luna di miele. Nico Paz? Arriverà il momento…”2026-03-26 16:32:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi ha parlato del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Luna di miele con l’imprevisto. L’ultimo spettacolo della stagione; Luna di miele alle Maldive, squalo gli azzanna la gamba: il medico spagnolo sopravvive e ironizza sui social; Luna di miele in Sicilia: le 6 tappe che rendono il viaggio perfetto; Dua Lipa a Celleno per la luna di miele, l'invito: È uno dei posti più romantici del pianeta. Luna di miele con l’imprevisto. L’ultimo spettacolo della stagioneSul palco gli ’Insieme X Caso’ porteranno la loro comicità. Il ricavato verrà devoluto a sostegno degli ’Amici Pompieri’. ilrestodelcarlino.it Sposa rifiuta luna di miele con i suoceri: la storia accende il webLa luna di miele rappresenta quel primo momento esclusivo tra marito e moglie dopo il matrimonio per celebrare il proprio amore. Eppure per una giovane donna americana di 22 anni non è stato così. Il ... 105.net Un pezzo di un razzo SpaceX sta per schiantarsi sulla Luna a quasi 9.000 km/h. E sappiamo già dove cadrà. L’impatto del Falcon 9 creerà un nuovo cratere lunare: nessun pericolo, ma molti interrogativi sui detriti spaziali. https://bit.ly/detrito_luna - facebook.com facebook Ricapitolando... #FabioConcato_AppuntamentiLive_#AltroDiMe_Tour2026_2027 Produzione e Booking: Marco Borzatta, Luna di Miele Produzioni Srl - M. 393 6776320 - [email protected] x.com