Morte Beccalossi il commosso ricordo di Altobelli Serena e Mancini | Non mi do pace un fuoriclasse

La scomparsa di Evaristo Beccalossi ha suscitato grande dolore tra amici e ex compagni di squadra, tra cui Altobelli, Serena e Mancini. Tutti hanno espresso pubblicamente il loro dispiacere e ricordato il calciatore come un talento straordinario. La notizia ha attraversato il mondo del calcio, portando alla luce i sentimenti di coloro che lo hanno conosciuto e condiviso anni di carriera insieme.

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