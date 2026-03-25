Gino Paoli è deceduto e i funerali si sono svolti in forma privata, senza la presenza di media o pubblico, rispettando le indicazioni della famiglia. Secondo quanto riferito, le sue ceneri sono state disperse a Boccadasse, luogo a lui caro. L'artista aveva espresso il desiderio di tornare in quel quartiere e di essere sepolto in modo riservato. La scomparsa ha suscitato interesse, ma le modalità dell'addio sono rimaste riservate.

Gino Paoli morto: perché i funerali sono stati tenuti segreti?. L’addio a Gino Paoli si è consumato lontano dai riflettori, in perfetta coerenza con la volontà della famiglia. Il cantautore genovese, scomparso a 91 anni nella sua casa sulle alture di Quinto, ha ricevuto un ultimo saluto in forma strettamente privata, quasi blindata. Le esequie si sono già svolte, senza annunci ufficiali né partecipazione pubblica. Una scelta precisa: proteggere il dolore e preservare l’intimità di un momento profondamente personale. Dove si sono svolti i funerali di Gino Paoli?. La cerimonia si è tenuta a Genova, all’interno del suggestivo cimitero monumentale di Staglieno, luogo simbolico della memoria cittadina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gino Paoli, funerali segreti e ultimo desiderio: il ritorno a Boccadasse, le ceneri disperse e il ricordo della figlia

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