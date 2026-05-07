L’ultimo applauso a Evaristo Beccalossi campione senza tempo | venerdì i funerali

Venerdì si terranno i funerali di Evaristo Beccalossi, ex calciatore e figura amatissima nel mondo dello sport. Mercoledì, numerosi ex compagni, amici, dirigenti e tifosi hanno reso omaggio al campione presso la camera ardente allestita alla Poliambulanza di Brescia, dove si è svolto un afflusso continuo di persone che hanno voluto salutare il loro ricordo. La camera ardente è rimasta aperta anche giovedì, dalle 9 alle 19.

Ex compagni, amici, dirigenti sportivi, ma soprattutto tantissimi tifosi. È stato un continuo via vai quello che per tutta la giornata di mercoledì 6 maggio ha accompagnato la camera ardente di Evaristo Beccalossi, allestita anche oggi (dalle 9 alle 19) alla Poliambulanza di Brescia. L’ex.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate È morto l'ex campione dell'Inter Evaristo BeccalossiSi è spento a 69 anni nella notte tra martedì e mercoledì 6 maggio Evaristo Beccalossi, ex calciatore e bandiera dell’Inter (squadra in cui aveva... L’ultimo dribbling di Evaristo Beccalossi: addio alla bandiera dell’InterÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell’Inter , storico centrocampista della squadra milanese. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter; Addio a Evaristo Beccalossi, il poeta di un calcio d’altri tempi; Tennis, Cobolli: Non sono ossessionato dal raggiungere la top 10; L'ultimo applauso a Beccalossi: il ricordo del calcio italiano. L'ultimo applauso a Beccalossi: il ricordo del calcio italianoNel giorno della scomparsa di Evaristo Beccalossi, a seguito di complicazioni legate a un malore accusato nel gennaio 2025, il calcio italiano ricorda uno dei fantasisti più iconici ... tuttojuve.com È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'InterLo storico centrocampista e numero 10 della squadra milanese - mancato a Brescia, la sua città, dove ha anche giocato - avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio ... avvenire.it La morte di Evaristo Beccalossi, campione dell’Inter, simbolo di un calcio fatto di talento e fantasia più che di corsa e di muscoli. Il ricordo di Collovati, che fu suo rivale con la maglia del Milan ma anche compagno in nerazzurro. - facebook.com facebook Marotta: “Beccalossi è stato fonte di ispirazione per tanti giovani calciatori. È un esempio da seguire” Il presidente dell’ #Inter , Giuseppe #Marotta , ricorda Evaristo #Beccalossi Teletutto #Sportitalia x.com