È morto l' ex campione dell' Inter Evaristo Beccalossi

Nella notte tra martedì e mercoledì si è verificato il decesso di Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver vestito la maglia dell’Inter tra gli anni Settanta e Ottanta. Aveva 69 anni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Beccalossi è ricordato come una figura importante nel mondo del calcio italiano. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Si è spento a 69 anni nella notte tra martedì e mercoledì 6 maggio Evaristo Beccalossi, ex calciatore e bandiera dell’Inter (squadra in cui aveva giocato tra gli anni Settanta e Ottanta).Da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa un'emorragia cerebrale che l'aveva.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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È morto nella notte, a Brescia, Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell'Inter. Il decesso è avvenuto nella clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio prossimo. ANSA/ - facebook.com facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il suo storico compagno di squadra e grande amico Lele Oriali, e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e icona del calcio italiano negli anni Settanta e Ottant x.com