È scomparso a Brescia Evaristo Beccalossi, ex centrocampista noto per aver giocato con l’Inter. Figura storica del club, Beccalossi ha vestito la maglia nerazzurra e lasciato un segno significativo nel settore giovanile e nella carriera professionistica. La sua morte è stata annunciata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e appassionati di calcio.

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La carriera Evaristo Beccalossi è stato uno dei centrocampisti più talentuosi e imprevedibili del calcio italiano tra gli anni ’70 e ’80.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L’ultimo dribbling di Evaristo Beccalossi: addio alla bandiera dell’Inter

Notizie correlate

Morto Evaristo Beccalossi. La bandiera dell'Inter aveva 69 anniÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese.

Morto Evaristo Beccalossi: il centrocampista, storica bandiera dell’Inter, aveva 69 anniÈ morto, all’età di 69 anni a Brescia, Evaristo Beccalossi: storico centrocampista dell’Inter è stato una delle bandiere della squadra milanese.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi; Addio a Evaristo Beccalossi, è morto a 70 anni il fantasista mancino dell’Inter; È morto Evaristo Beccalossi, addio alla bandiera dell’Inter: aveva quasi 70 anni; È morto l'ex campione dell'Inter Evaristo Beccalossi.

Evaristo Beccalossi, addio alla bandiera dell'Inter: numero 10 di estro e talentoLutto nel calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio, ... iltempo.it

Addio ad Evaristo Beccalossi: l’omaggio all’ex campione dell’InterEvaristo Beccalossi, ex leggenda dell'Inter, è scomparso in queste ore. L'ultimo saluto a un campione del passato ... spaziointer.it

Evaristo Beccalossi poteva essere il 10 del Napoli, poi scegliemmo Diego e cambió la nostra storia. Ma Beck era forte, talentuoso, geniale. Era stato in difficoltà un po’ di tempo fa, poi sembrava avercela fatta. Ed invece oggi l’addio. Spero sia riuscito a godersi - facebook.com facebook

Evaristo Beccalossi si è spento nella sua Brescia. Da un anno le sue condizioni di salute erano peggiorate a seguito di un malore e un lungo periodo in coma. È stato uno dei calciatori più fantasiosi della sua generazione, un classico numero 10. Ha legato la x.com