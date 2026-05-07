L’ultima follia di Bruxelles | ora l’Europa vuole il Rdc spiattellato su tutti i migranti anche senza requisiti di tempo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il requisito di residenza previsto dalla normativa italiana per l’accesso al Reddito di cittadinanza è considerato discriminatorio. La decisione arriva in risposta a un ricorso presentato da un migrante che non soddisfaceva il periodo di residenza richiesto e che aveva contestato l’accesso al beneficio. La sentenza potrebbe influenzare le future politiche sociali di altri Paesi membri dell’Unione.

Ecco qua: l a Corte di Giustizia dell’Ue considera discriminatorio il requisito di residenza previsto dalla normativa italiana per accedere al Reddito di cittadinanza. La decisione nasce dal ricorso di un beneficiario di protezione internazionale. Ma esito e contorni non finiscono con la proclamazione della sentenza. Certe volte l’Europa sembra vivere in mondo parallelo, lontano anni luce dai principi sulla tutela del bene comune e dall’idea di limiti e problematiche di spesa nazionale. L’ultima lampante dimostrazione – o forse sarebbe meglio dire l’ultimo “schiaffo” – giuridico-diplomatico, arriva dalla Corte di Giustizia dell’Ue, che ha bollato come «discriminatorio» il requisito dei dieci anni di residenza previsto dalla normativa italiana per accedere al Reddito di cittadinanza (Rdc).🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ultima follia di Bruxelles: ora l’Europa vuole il Rdc spiattellato su tutti i migranti anche senza requisiti di tempo Notizie correlate Tech Talks: il nuovo vodcast di QN che vuole raccontare la tecnologia a tutti, senza filtri e senza tecnicismiC'è un problema che l'informazione tecnologica italiana fatica a risolvere da anni: parlare di innovazione in modo che chiunque possa capirla, non... Leggi anche: Ungheria chiama Europa: con Magyar presidente festeggia anche Bruxelles, Trump e Putin perdono il loro cavallo di Troia Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Rubata la Koenigsegg da 18 milioni di euro di un ex pilota di F1; Berlino e il conto del disastro ucraino -; Arbitra 16enne fischia un rigore, i familiari aggrediti con pugni in tribuna: follia a Torino; Ue, Fidanza ETS una follia per il settore marittimo, il meccanismo va sospeso. L'ultima follia del partito islamico: chiede un Tso per SalviniIl partito islamico Muro27 che vuole incidere sulle elezioni di Roma capitale si lancia in un attacco personale nei confronti del vice premier ... msn.com Le bozze di Bruxelles per far fronte all’attuale situazione geopolitica - facebook.com facebook Prosegue la nostra visita a Bruxelles assieme al dipartimento nazionale. Oggi incontro col sindacato europeo Fetbb su housing strategy,regole del subappalto rafforzamento di strategie sindacali a livello europeo. Francesco Agostini:Serve azione comune per x.com