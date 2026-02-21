Napoli la verità sul futuro con De Laurentiis | avete sentito l’annuncio? I dettagli

Valentina De Laurentiis ha annunciato pubblicamente che il futuro del Napoli dipende dalla decisione di suo padre, Aurelio De Laurentiis, di continuare a investire nel club. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di voci sulle possibili novità societarie e sulla gestione del team. Durante l’intervista, ha anche menzionato come la famiglia stia valutando nuove strategie per rafforzare la squadra. La situazione attende ancora chiarimenti ufficiali.

Valentina De Laurentiis si racconta in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' e parla del suo rapporto con il Napoli e con Aurelio De Laurentiis. Dall'ingresso in società alle scelte più discusse, fino al possibile futuro da presidentessa, la dirigente azzurra ripercorre tappe personali e professionali. Le sue parole toccano il tema dello stadio, dell'autoproduzione delle maglie e dell'impatto sociale del club per la città. Il rapporto con Aurelio e l'idea di un futuro alla guida. Valentina De Laurentiis non si nasconde quando si parla di un possibile ruolo da presidentessa del Napoli. La risposta è chiara: "Io presidentessa? Sarebbe un onore, ma il pilastro del Napoli ora resta papà.