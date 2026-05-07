Durante la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, sui social si sono susseguite molte reazioni da parte dei tifosi. Nel corso dell'incontro, Luis Enrique ha mostrato come il calcio possa essere influenzato dalle scelte tattiche, evidenziando che i rinvii sbagliati del portiere avversario sembrano essere stati pianificati. La partita ha acceso discussioni online e ha attirato l'attenzione sulla strategia adottata dalle squadre.

Durante la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, i tifosi sui social sono impazziti. Non solo per la qualificazione in finale dei parigini, ma per un dettaglio ai limiti del surreale: Matvey Safonov, il portiere del Psg, sembrava aver improvvisamente dimenticato come si calcia un pallone. Altro che calcio libero, il calcio è tattica. Come scritto ieri sera, Luis Enrique la fase difensiva la conosce e la studia (al contrario di Company), perciò ha vinto. Ha istruito il portiere Safonov a gettare fuori le rimesse laterali. La folle genialità tattica di Luis Enrique. Per ben cinque volte, dai rinvii dal fondo, l’estremo difensore russo ha spedito la palla direttamente in fallo laterale sulla fascia destra.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Luis Enrique dimostra che il calcio è tattica: i rinvii sbagliati da Safonov erano studiati

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