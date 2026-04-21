Lo scorso sabato 18 aprile, nel centro di Parma, si è verificato un episodio di violenza all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore. Un uomo, ferito, ha aggredito i Carabinieri intervenuti e li ha anche morso, creando una situazione di caos e disagio nell’area ospedaliera. L’intervento delle forze dell’ordine ha richiesto l’uso di mezzi di contenimento per riportare la calma.

Un violento episodio di aggressione e danneggiamento ha scosso il centro di Parma lo scorso sabato 18 aprile, culminando in una gestione critica all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore. Un giovane di 21 anni, di origini magrebine e residente in città, è stato arrestato dopo aver ferito un agente dei Carabinieri mordendolo e aver distrutto un dispositivo medico durante le cure ricevute a seguito di una precedente aggressione subita in zona Piazza Ghiaia. La vicenda ha avuto inizio intorno alle ore 21:00 di sabato, quando la Centrale Operativa della Compagnia di Parma ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo accoltellato nelle vicinanze di Strada Garibaldi, in prossimità del Teatro Regio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, caos in ospedale: ferito aggredisce e morde i Carabinieri

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