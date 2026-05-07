L’Unione europea sta valutando una clausola di difesa reciproca in caso di attacco, ma non è ancora chiaro come dovrebbe funzionare nel dettaglio. Mentre crescono le tensioni internazionali e i conflitti irrisolti, le discussioni si concentrano anche sul rischio di sovrapposizione con l’alleanza atlantica. Da parte degli Stati Uniti, si segnalano segnali di possibile ridimensionamento del ruolo della Nato, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza continentale.

Con nuove guerre che esplodono, quelle ‘vecchie’ che non accennano a concludersi e un’amministrazione americana che quasi quotidianamente minaccia il disimpegno dalla Nato, l’ Unione europea cerca un modo per garantire la propria sicurezza. A febbraio, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, aveva pubblicamente invitato l’Ue a “dare vita” alla clausola di difesa reciproca dell’Europa: “Non è un compito facoltativo – aveva detto -, è un obbligo. Il nostro impegno collettivo a sostenerci a vicenda in caso di aggressione. O, in parole semplici, uno per tutti e tutti per uno “. L’occasione l’ha offerta l’attacco con droni su una base britannica a Cipro, all’inizio di marzo, che ha spinto Nicosia, che non è membro della Nato, a chiedere l’avvio di una discussione sull’articolo 42.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue discute sulla clausola di difesa reciproca in caso di attacco, ma nessuno sa come funziona. “Il timore è quello di sovrapporsi alla Nato”

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