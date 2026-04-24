Durante un incontro informale in Europa, il primo ministro ha espresso la convinzione che l’Unione debba assumersi maggiori rischi e agire con maggiore determinazione. Pur riconoscendo gli sforzi della Commissione europea, ha sottolineato che queste misure non bastano. Arrivata a Cipro, ha anche parlato di priorità diverse e di possibili scostamenti di bilancio, rifiutando l’idea di introdurre una clausola specifica per la difesa.

“L’Europa deve essere più coraggiosa. Appezzo quanto fatto dalla Commissione ma non è sufficiente”. Giorgia Meloni arriva a Cipro per il Consiglio informale dell’Ue e attacca l’esecutivo di Bruxelles, mentre addosso resta il peso per non essere uscita dalla procedura per il deficit. E il contesto non la aiuta. La crisi dello Stretto di Hormuz non ha al momento né una fine né un portata specifica quantificabile. Le bollette restano alte, l’ultima manovra prima delle elezioni politiche è ormai all’orizzonte. All’Italia serve la sponda di Bruxelles. A Meloni non basta il piano lanciato mercoledì da Ursula von der Leyen. Non sarà l’unica, nei quasi sette minuti di domande dei cronisti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Europa sia più coraggiosa. Clausola per la difesa? Abbiamo altre priorità, non escludo scostamento di bilancio”: l’attacco di Meloni al Consiglio Ue

Notizie correlate

Leggi anche: Meloni: «Scostamento di bilancio? Non escludiamo nulla. L'Ue sia più coraggiosa sulla crisi energetica»

Scostamento di bilancio, Meloni apre: «Non si può escludere. Difesa? In questo momento la priorità è l?energia»AGIA NAPA (Cipro) Navigare in solitaria, fino a prevedere uno scostamento di bilancio per fronteggiare la crisi energetica usando la leva del deficit.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Energia e conti, Meloni incalza l'Europa: Sia più coraggiosa; Energia, Meloni L’Europa sia più coraggiosa; Meloni Sull’energia l’Europa sia più coraggiosa. Scostamento di bilancio? Non escludiamo nulla / Video; Vertice Cipro, al centro crisi energia. Meloni: Ue sia più coraggiosa.

Meloni Sull’energia l’Europa sia più coraggiosaROMA (ITALPRESS) – Penso che l’Europa debba essere molto più coraggiosa, apprezzo la proposta che ha fatto la presidente della Commissione europea sul tema dell’energia, è un passo in avanti ma non è ... italpress.com

Energia, Meloni L’Europa sia più coraggiosaROMA (ITALPRESS) - Penso che l'Europa debba essere molto più coraggiosa, apprezzo la proposta che ha fatto la presidente della Commissione europea sul te ... italpress.com

" #Juve, se lo prendi torna al top d'Europa. E l'attaccante perfetto è un altro! Yildiz... Platini" x.com

"Juve, se lo prendi torna al top d'Europa. E l'attaccante perfetto è un altro! Yildiz... Platini" - facebook.com facebook