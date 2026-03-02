Drone colpisce una base militare a Cipro | perché non scatterà la clausola di difesa reciproca Ue

Le forze britanniche hanno annunciato di aver risposto a un attacco con droni alla base della Royal Air Force di Akrotiri, situata a Cipro, che è membro dell’Unione europea e detiene la presidenza di turno. Un drone ha colpito la base militare, ma la reazione delle autorità britanniche non ha portato all’attivazione della clausola di difesa reciproca dell’UE.

Un velivolo iraniano senza pilota ha attaccato il sito della Royal Air Force di Akrotiri, che tecnicamente è territorio britannico e dunque non fa parte dell'Unione europea. Le forze britanniche hanno dichiarato di aver risposto a un sospetto attacco con droni alla base della Royal Air Force di Akrotiri, a Cipro, Paese che fa parte dell'Unione europea e che ne detiene la presidenza di turno. L'incidente – un drone Shaed ha effettivamente colpito il sito – è avvenuto dopo che il Regno Unito ha accettato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi militari britanniche per lanciare attacchi "difensivi" volti a distruggere i missili iraniani e i loro lanciatori.