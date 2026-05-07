Ludicomix 2026 | Empoli si prepara a un’edizione corale tra fumetto gioco musica e divulgazione

Empoli si appresta ad accogliere la ventunesima edizione di Ludicomix, che si terrà il 16 e 17 maggio 2026. La manifestazione si concentra su giochi, videogiochi, fumetti e illustrazione, attirando ogni anno un pubblico vario e appassionato. L’evento si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo esposizioni, incontri e attività dedicate agli appassionati di queste tematiche. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario culturale locale.

Empoli si prepara ad accogliere la ventunesima edizione di Ludicomix, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, la manifestazione dedicata al gioco, al videogioco, al fumetto e all’illustrazione che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama culturale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Concerto Primo Maggio 2026: Roma si prepara alla grande festa tra musica e dirittiAnche se manca ancora l’annuncio ufficiale dei conduttori, Piazza San Giovanni in Laterano è già pronta ad accogliere uno degli appuntamenti musicali... L’edizione 2026 di Be Comics! Be Games è stata un successo (e ora si prepara a fare il bis)Un edizione da record per il Be Comics! Be Games! di quest’anno a Padova, grazie ai suoi stand, ai suoi partner( tra cui noi di Screenworld. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ludicomix 2026: Empoli si prepara a un’edizione corale, tra fumetto, gioco, musica e divulgazione; Leggenda festival 2026, il programma è online. Ludicomix 2026: torna l'evento di Empoli tra fumetti, gioco e illustrazioneEmpoli si prepara ad accogliere la ventunesima edizione di Ludicomix, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, la manifestazione dedicata al ... gonews.it