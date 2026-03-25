L’edizione 2026 di Be Comics! Be Games a Padova si è conclusa con numeri record, attirando un pubblico numeroso e coinvolgendo numerosi espositori e partner. La manifestazione ha offerto spazi dedicati a fumetti, giochi e intrattenimento, confermando la sua crescita rispetto alle edizioni precedenti. Ora l’evento si prepara già alla prossima edizione, con l’obiettivo di replicare il successo raggiunto quest’anno.

Un edizione da record per il Be Comics! Be Games! di quest’anno a Padova, grazie ai suoi stand, ai suoi partner( tra cui noi di Screenworld.it) e i suoi grandiosi ospiti. Ora si prepara a bissare per l’imminente edizione di Torino, che si prospetta anch’essa straordinaria. Be Comics! Be Games! -©GDG PR Be Comics! Be Games! Padova, il festival dedicato alla pop culture organizzato da Fandango Club Creators, si è concluso ieri registrando un’affluenza record di oltre 25.000 visitatori, in crescita del 15% rispetto allo scorso anno. Un risultato raggiunto da un’edizione ambiziosa, raddoppiata sia negli spazi sia nei contenuti offerti, e arricchita da una line-up di ospiti senza precedenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’edizione 2026 di Be Comics! Be Games è stata un successo (e ora si prepara a fare il bis)

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