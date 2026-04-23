Il Milan si prepara per il prossimo incontro con la Juventus, con il tecnico Allegri che ha confermato la formazione con il modulo 3-5-2. La squadra sta svolgendo allenamenti intensi in vista della partita, che si svolgerà nel fine settimana. L’attenzione è rivolta alle scelte tattiche e ai giocatori pronti a scendere in campo, mentre entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

Il Milan di Max Allegri continua la sua preparazione in sfida del big match di domenica sera contro la Juventus di Luciano Spalletti. Nell'ultimo allenamento di ieri a Milanello, il tecnico livornese ha potuto avere a disposizione tutto il gruppo al completo, a cui poi ha concesso una giornata di riposo proprio quest'oggi. Con grandissima probabilità, Allegri riproporrà il solito 3-5-2 che è riuscito a battere il Verona di Sammarco, confermando 10 giocatori su 11 scesi già al Bentegodi. L'unico cambio che potrebbe essere effettuato sarà sulla destra, con il rientro di Alexis Saelemaekers dal primo minuto al posto del giovane Athekame.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, avanti tutta verso la Juve: Allegri conferma il 3-5-2

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