A Lucca, la palestra dei Bacchettoni riapre al pubblico dopo un intervento di ristrutturazione. I lavori sono stati finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno coperto i costi di ristrutturazione e restauro. La gestione della struttura è stata affidata a un nuovo soggetto, mentre la continuità con la precedente gestione è stata garantita attraverso accordi specifici. La riapertura permette di riprendere le attività sportive nel centro cittadino.

? Cosa scoprirai Come sono stati utilizzati i fondi PNRR per completare l'opera?. Chi ha garantito la continuità tra la vecchia e nuova gestione?. Perché questa riapertura cambia la vita sociale del centro storico?. Quali nuove opportunità avranno gli studenti con questa struttura moderna?.? In Breve Finanziamento ottenuto tramite bando Pnrr con gestione della giunta Pardini.. Progetto realizzato grazie alla continuità tra diverse amministrazioni comunali.. Struttura moderna destinata a studenti e società sportive del centro storico.. Intervento strategico per garantire aggregazione sociale nei vicoli di Lucca.. I capigruppo della maggioranza hanno tagliato il nastro alla rinnovata palestra dei Bacchettoni a Lucca, restituendo al centro storico un presidio sportivo fondamentale per la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, riapre la palestra dei Bacchettoni: torna lo sport nel centro

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