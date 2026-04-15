Lotta alla zanzara tigre | le misure del Comune e le indicazioni per i cittadini
Il Comune ha annunciato che proseguirà anche nel 2026 le attività di prevenzione contro la zanzara tigre, seguendo le indicazioni stabilite dal Piano Regionale Arbovirosi. Le misure previste includono interventi di disinfestazione e campagne informative rivolte ai cittadini. La lotta alla zanzara tigre rappresenta da tempo un impegno costante delle autorità locali, che forniscono anche indicazioni pratiche per limitare la proliferazione di questo insetto.
L’Amministrazione Comunale attua anche per il 2026 il programma di lotta alla zanzara tigre, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale Arbovirosi.L’attività si basa su un monitoraggio puntuale e capillare dell’infestazione presente sul territorio comunale, effettuato mediante il.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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