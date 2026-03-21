Bassa Romagna | lotta alla zanzara

In Bassa Romagna riprende la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale, che interesserà i nove Comuni della zona. La ditta Sireb si occuperà della consegna, con il supporto di volontari locali, delle circoscrizioni e del Ceas Bassa Romagna. L’iniziativa mira a contenere la proliferazione delle zanzare in tutta l’area.

Riparte in Bassa Romagna la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale che sarà effettuata nei nove Comuni dalla ditta Sireb incaricata e anche grazie all’aiuto del volontariato locale, delle circoscrizioni e del Ceas Bassa Romagna. Sui siti web e sui social dei Comuni della Bassa Romagna saranno pubblicati tutti i dettagli. Ad Alfonsine il prodotto potrà essere ritirato lunedì 13 aprile dalle 8.30 alle 12 in piazza della Resistenza e giovedì 2 aprile presso le delegazioni comunali delle frazioni di Longastrino (via Bassa 59, dalle 9 alle 10) e Filo, (via Antonellini 2, dalle 11 alle 12). A Bagnacavallo distribuzione sabato 11 aprile dalle 9 alle 12 sotto al loggiato del municipio, mentre Villanova il 10 aprile dalle 9 alle 12 in un banchetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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