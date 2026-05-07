Loretta Secchi al Museo Omero | Guernica La strage degli innocenti

Sabato 9 maggio alle 17:15, presso il Museo Tattile Statale Omero di Ancona, si svolgerà una conferenza curata da Loretta Secchi intitolata “Guernica. La strage degli innocenti”. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla memoria storica e alle testimonianze artistiche legate al celebre affresco. L’appuntamento si rivolge a un pubblico interessato a approfondire il significato e le implicazioni di questo capolavoro.

ANCONA - Il Museo Tattile Statale Omero ospita sabato 9 maggio alle ore 17:15 la conferenza a cura di Loretta Secchi dal titolo “Guernica. La strage degli innocenti: analisi iconografica e sintesi stilistica in Picasso”.L’appuntamento mette al centro una delle opere più potenti del Novecento.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Al Museo Omero “Educare alla Pace con l’Arte - Picasso e Guernica”ANCONA - Il Museo Tattile Statale Omero ospita il ciclo di incontri “Educare alla Pace con l’Arte – Picasso e Guernica”, un progetto che intreccia...

Leggi anche: La strage degli innocenti. Otto bambini uccisi per una lite familiare nella Lousiana (video)

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Educare alla Pace con l’Arte – Picasso e Guernica – Ancona Cultura; Al Museo Omero tre incontri su Picasso e Guernica per educare alla pace; Al Museo Omero di Ancona 'Educare alla Pace con l'Arte - Picasso e Guernica'; Educare alla Pace con l'Arte - Picasso e Guernica, 3 appuntamenti al Museo Omero.

All’Auditorium dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, Loretta Secchi, curatrice del Museo Tattile Anteros - Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza ha proposto un intervento sul tema dell’accessibilità cognitiva e sensoriale nell’apprendimento. Al centro del s - facebook.com facebook