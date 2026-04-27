Al Museo Omero Educare alla Pace con l’Arte - Picasso e Guernica

Al Museo Tattile Statale Omero si svolge un ciclo di incontri intitolato “Educare alla Pace con l’Arte – Picasso e Guernica”. L’evento, che si tiene in occasione del novantesimo anniversario dello scoppio della Guerra civile spagnola, unisce temi di arte, storia e impegno civile. La serie di incontri mira a approfondire il ruolo dell’arte come strumento di riflessione e sensibilizzazione sui temi della pace e della guerra.

ANCONA - Il Museo Tattile Statale Omero ospita il ciclo di incontri “Educare alla Pace con l’Arte – Picasso e Guernica”, un progetto che intreccia arte, storia e impegno civile in occasione del novantesimo anniversario dello scoppio della Guerra civile spagnola. L’iniziativa, a cura di AICVAS.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Messaggio in codice: al Museo Omero una visita guidata con laboratorio per scoprire il BrailleANCONA – Sabato 21 febbraio alle ore 16:00 il Museo Tattile Statale Omero invita famiglie e adulti all’attività “Messaggio in codice”, una visita... La Guernica di Picasso divide la Spagna: ecco perché Madrid non vuole prestare l’opera al Guggenheim di BilbaoDalla distruzione della città basca di Guernica durante la guerra vicile spagnola del 1937 nacque, nello stesso anno, il dipinto più famoso di Pablo... Una raccolta di contenuti Riaperto il Museo di Alessandria d'Egitto grazie al percorso del Museo Omero di AnconaLa riapertura del secondo museo più antico d'Egitto consentirà a tutta la comunità, incluse le persone con disabilità visiva, di apprezzare i suoi capolavori. Il percorso accessibile, che ha visto ... corriereadriatico.it AL MUSEO OMERO VIAGGIO MULTISENSORIALE TRA ARTE E ACQUACome trascorrere un sabato sera diverso? L’occasione ce la offre la Notte dei Musei, un appuntamento con la cultura che coinvolge i musei d’Italia e non solo. Durante la notte di sabato 18 maggio 2013 ... disabili.com