Otto bambini sono stati uccisi questa mattina a Shreveport, in Louisiana, durante una sparatoria di massa. La polizia locale ha confermato l’accaduto, mentre diversi media statunitensi hanno diffuso la notizia. L’evento si verifica in un contesto di violenza familiare che ha portato a questa terribile strage. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Orribile strage degli innocenti in Louisiana, negli Stati Uniti. Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria di massa a Shreveport, questa mattina, stando a quanto annunciato dalla polizia locale e rilanciato da diversi media statunitensi. G li agenti del Dipartimento di Polizia di Shreveport sono intervenuti poco dopo le 6 del mattino in seguito a segnalazioni di una lite domestica. Durante un briefing con la stampa il portavoce della polizia, Christopher Bordelon, ha descritto la scena del crimine come “vasta”, spiegando che comprende tre abitazioni diverse. Dieci minori con età comprese tra 1 e 14 anni sono state colpite, e otto di questi sono deceduti di conseguenza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La strage degli innocenti. Otto bambini uccisi per una lite familiare nella Lousiana (video)

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Otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria a Shreveport, in Lousiana. Lo riporta Nbc, sottolineando che anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia. #ANSA x.com