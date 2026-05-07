Lorenzo Sonego serata amara a Roma | Buse lo elimina dagli Internazionali d’Italia
A Roma, Lorenzo Sonego è stato sconfitto al primo turno degli Internazionali d’Italia. La partita si è conclusa con un risultato di 6-3, 6-3 in favore dell’avversario, dopo un’ora e 41 minuti di gioco. La sconfitta ha eliminato immediatamente il tennista italiano dalla competizione.
Un 6-3 6-3 lungo un’ora e 41 minuti chiude all’istante gli Internazionali d’Italia 2026 di Lorenzo Sonego. Il torinese, qui semifinalista nel 2021, cede al valido (e in crescita) peruviano Ignacio Buse, dopo una giornata nella quale a mancare completamente è il dritto, foriero di un gran numero di errori.. Primo set che inizia senza, apparentemente, i contorni di qualcosa che entri nei crismi del combattuto. Per quattro game i due non si danno fondamentalmente fastidio, ma il primo ad avere problemi è Sonego. Un paio di scelte sbagliate portano al break a 15 da parte di Buse nel quinto gioco. C’è anche dello spettacolo mentre il torinese tenta di rimettersi in carreggiata con tre palle del controbreak.🔗 Leggi su Oasport.it
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