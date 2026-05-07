LIVE Sonego-Buse ATP Roma 2026 in DIRETTA | attenzione all’emergente peruviano

Stamattina si sta svolgendo la partita tra Sonego e Buse nel torneo ATP di Roma. I tifosi sono collegati per seguire in diretta l’incontro, mentre si attendono aggiornamenti sui punteggi e sui punti giocati. La sfida si svolge sui campi all’aperto della capitale e coinvolge un emergente peruviano che sta attirando l’attenzione. La cronaca continuerà con i dettagli di ogni scambio e risultato man mano che si sviluppa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Sonego e il peruviano Ignacio Buse, valido per il primo turno dell’ ATP 1000 di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande appuntamento Slam di Rolland Garros, a Parigi. Il tennista torinese affronta il giovane emergente classe 2004 per la prima volta in carriera e lo fa nel torneo di casa in cui ha raggiunto la semifinale nel 2021 dopo aver battuto giocatori del calibro di Andrei Rublev e Dominic Thiem. L’azzurro viene da tre sconfitte di fila tra il secondo turno del 500 di Barcellona contro il già citato Rublev e i primi turni del 1000 di Madrid contro Lajovic e il 175 di Cagliari contro Bellucci.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruviano Notizie correlate LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruvianoBuongiorno e benvenuti alla diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di... Leggi anche: LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane peruviano che ha sconfitto Fonseca! Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruviano; Live Lorenzo Sonego - Ignacio Buse - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic. LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Sonego-Buse oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it TV 8 dalle ore19,00 !SONEGO vs I. BUSEFORZA LORENZO! - facebook.com facebook Il programma di domani. Con ben 8 italiani in gara. Aprono Berrettini e Paolini sul Centrale. Chiudono Sonego vs Buse e Sabalenka vs Krejcikova #Ibi26 x.com