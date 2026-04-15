In Italia si sta discutendo della candidatura alle Olimpiadi estive, un progetto che suscita entusiasmo per le potenziali opportunità di sviluppo e miglioramento delle strutture sportive. Tuttavia, si parla anche di costi aggiuntivi, considerati inevitabili e fisiologici, legati alla realizzazione dell’evento. La discussione si concentra sulla possibilità di beneficiare di un indotto economico importante, senza trascurare le spese che questa scelta comporta nel lungo periodo.

di Marianna Vazzana MILANO Da una parte c’è l’euforia per la proposta di candidatura alle Olimpiadi estive che porta con sé grandi aspettative e la prospettiva di avere nuovi impianti, infrastrutture e un indotto da capogiro. Dall’altra, gli interrogativi. Il primo è: perché proporsi a ospitare i Giochi con il rischio che l’evento colossale si riveli un’attività in perdita per le città? Se, una volta spento il fuoco dell’evento, spesso restano debiti e a volte anche strutture incompiute? Negli ultimi 20 anni il numero di candidature è crollato. Ma sull’onda del successo dei Giochi invernali Milano-Cortina appena conclusi, ecco che Milano ora pensa ancora più in grande alleandosi a Torino e Genova in vista del 2036.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’evento tra luci e ombre: "Costi in più? Fisiologici. Guardiamo l’onda lunga"

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