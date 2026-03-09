In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Giusi Princi ha visitato il Quirinale. La sua presenza si inserisce in un momento di celebrazione e riflessione sulla ricorrenza. La visita si concentra sulla partecipazione a eventi ufficiali organizzati in questa giornata. Nessun altro dettaglio sulle attività svolte durante l'iniziativa è stato reso noto.

Giusi Princi al Quirinale per la Giornata Internazionale della Donna: un ritorno carico di significato. La Giornata Internazionale della Donna si è trasformata quest’anno in un momento di particolare rilievo per l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, invitata al Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per prendere parte alla celebrazione ufficiale. Un invito che, come riportato dalle cronache, assume il valore di un riconoscimento istituzionale per il suo impegno costante nella promozione delle pari opportunità e nella costruzione di politiche pubbliche attente alla dimensione di genere. Un riconoscimento che affonda le radici nel percorso educativo e istituzionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giornata Internazionale della Donna: Giusi Princi al Quirinale

Articoli correlati

Celebrazione Giornata della donna, Giusi Princi tra le invitate al QuirinaleAlla cerimonia hanno presenziato le più alte cariche dello Stato e donne che si sono affermate nel mondo della cultura, dello spettacolo e delle...

Giornata Internazionale della Donna: la celebrazione del 9 marzo al Palazzo del QuirinaleTra i volti noti che vi prenderanno parte troveremo Eugenia Roccella, Amalia Ercoli Finzi, Malika Ayane, Cristina Cassar Scalia, Giulia Galeotti,...

Una raccolta di contenuti su Giornata Internazionale della

Temi più discussi: 8 marzo, manifestazioni in tutto il mondo per la Giornata internazionale della donna. FOTO; Perché l’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna; 8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, per non dimenticare; Dieci curiosità sulla Giornata internazionale della donna.

Le foto della Giornata internazionale della donnaPer la Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, ci sono state manifestazioni in tutto il mondo per chiedere, tra le altre cose, la parità tra i generi, la fine della violenza sulle donne ... ilpost.it

Diritti e inclusione al centro dell’incontro dell’UICI Varese per la Giornata internazionale della donnaAlla biblioteca del CSV Insubria un incontro promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per riflettere sulle conquiste delle donne e sulle sfide ancora aperte ... varesenews.it

Noi festeggiamo la Giornata internazionale della donna celebrando la nostra donna preferita che rappresenta tutte le volontarie generose e tutte le mamme coraggiose. Buon 8 marzo! Grazie alla TGR RAI Umbria grazie Ivano Porfiri - facebook.com facebook

#8marzo Giornata Internazionale della Donna Oggi, vogliamo accendere i riflettori sulle #donnerare: pazienti, madri di bambini con #malattierare, #caregiver, attiviste in questo campo, cliniche e #ricercatrici Spesso invisibili, sempre fondamentali tinyur x.com