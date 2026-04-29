Manca il 37% dell' acqua | la Lombardia chiede di ritardare l' irrigazione dei campi

In Lombardia, attualmente si registra una carenza del 37% di acqua rispetto alla quantità tipicamente presente in questo periodo dell’anno. La regione ha richiesto di posticipare le operazioni di irrigazione dei campi a causa di questa diminuzione delle risorse idriche. La diminuzione delle scorte idriche è stata confermata da dati ufficiali e ha portato le autorità a intervenire per gestire al meglio le riserve disponibili.

In Lombardia manca il 37 per cento dell’acqua che solitamente è disponibile in questo periodo dell’anno. Il dato è emerso durante l’ultima riunione del tavolo regionale sulle riserve idriche a Palazzo Lombardia, a cui hanno partecipato gli assessori Massimo Sertori e Giorgio Maione insieme ai.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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