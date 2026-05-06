Arriva dalla Lombardia la prima evidente conseguenza dell'insufficiente accumulo di precipitazioni, con l'Adda che si trova tra i corsi d'acqua più monitorati. Nonostante la pioggia sia tornata sulla regione, i livelli idrici rimangono preoccupanti e sono stati inseriti tra le aree a rischio siccità. Le autorità stanno tenendo sotto controllo la situazione, in attesa di eventuali interventi per gestire le riserve d'acqua.

Milano, 6 maggio 2026 – Arriva dalla Lombardia la prima evidente conseguenza dell'insufficiente disponibilità d'acqua, causata dalle scarse precipitazioni invernali su alcune regioni del Nord Italia: il bacino del fiume Adda sta infatti subendo una delle crisi idriche più gravi in anni recenti e che, oltre ai flussi in alveo e le relative derivazioni (canale Muzza, ad esempio), colpisce anche le disponibilità del lago di Como. L'attuale situazione idrometeorologica non consente di dare inizio alla normale derivazione irrigua, al fine di preservare una minima disponibilità idrica per la fase centrale della stagione nei campi. CARDINI LECCO CALOLZIOCORTE E OLGINATE = FIUME ADDA IN SECCA - SICCITA' - LIVELLO DEL FIUME MOLTO BASSO - SDARIO - PER PUSTERLA 11-6-2022 Campagne assetate .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna la pioggia ma in Lombardia è già allarme siccità, e fra i sorvegliati speciali c’è l’Adda

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