Una tempesta forte ha investito l’area di Ribes de Freser, in Catalogna, provocando una grande quantità di grandine che ha ostruito le strade. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di allerta rossa a causa delle condizioni meteo avverse. La caduta di grandine ha causato disagi alla circolazione e ha richiesto interventi di emergenza nella zona dei Pirenei. Le condizioni restano critiche e monitorate dalle squadre di soccorso.

Una violenta tempesta ha colpito la zona di Ribes de Freser, in Catalogna, scatenando una massiccia caduta di grandine che ha bloccato la viabilità locale e messo in stato di allerta le autorità dei Pirenei. L’evento meteorologico, caratterizzato da precipitazioni intense e fenomeni di gelo, si inserisce in un quadro di instabilità che ha già interessato la regione nelle ultime quarantotto ore. Dati pluviometrici e impatto della grandinata sui Pirenei. L’intensità del fenomeno atmosferico è chiaramente leggibile attraverso i rilievi delle stazioni di monitoraggio locali. A Gisclareny, situata nel Berguedà, i pluviometri hanno registrato un accumulo di 26,6 mm in un arco temporale inferiore a sessanta minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pirenei sotto assedio: grandine gigante blocca le strade e allerta rossa

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