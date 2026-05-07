L’omaggio dell’Anpi a Giovanni Conti

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha organizzato un evento in ricordo di Giovanni Conti, figura importante nella Resistenza locale. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Durante l’iniziativa sono stati letti alcuni brani e sono stati deposti fiori sulla tomba del protagonista. La giornata si è conclusa con un momento di raccoglimento pubblico.

Un momento di memoria e riconoscenza per uno dei protagonisti della Resistenza locale. Oggi alle 10, l’ Anpi di Manciano renderà omaggio al partigiano Giovanni Conti (nella foto) nel cimitero di Montemerano, suo paese d’origine, per poi proseguire con una commemorazione al cippo di Murci, nel luogo in cui perse la vita. Conti, nato in una famiglia di lavoratori della terra, ebbe un’infanzia segnata da difficoltà: rimasto orfano di padre a soli cinque anni, poté frequentare la scuola solo fino alla prima elementare. Nel 1942 fu richiamato alle armi e arruolato nell’esercito italiano, ma dopo l’8 settembre 1943, come molti altri soldati, cercò di fare ritorno a casa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’omaggio dell’Anpi a Giovanni Conti Notizie correlate Anpi "silenziato" alla cerimonia del 25 Aprile a San Giovanni LupatotoLa comunità di San Giovanni Lupatoto celebrerà il 25 Aprile in un clima di accesa tensione istituzionale. Omaggio a Maria” a San Giovanni Valdarno“Omaggio a Maria” al Convento di Montecarlo: musica sacra e canto medievale nella chiesa di San Giovanni Battista Un appuntamento di profonda...