Anpi silenziato alla cerimonia del 25 Aprile a San Giovanni Lupatoto

Durante la cerimonia del 25 Aprile a San Giovanni Lupatoto, l’Anpi non sarà presente, in un clima di tensione tra le istituzioni e l’associazione. La comunità locale si appresta a commemorare la ricorrenza, mentre si registrano divergenze riguardo alla partecipazione e alla presenza di rappresentanti. La giornata si svolge in un contesto di discussioni riguardo alle modalità di celebrazione e alle figure coinvolte.

La comunità di San Giovanni Lupatoto celebrerà il 25 Aprile in un clima di accesa tensione istituzionale. Il programma ufficiale della manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti davanti al municipio alle 9.45, momento che darà il via al corteo verso il Monumento ai Caduti di Piazza.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Wine Week & Food a San Giovanni LupatotoNel fine settimana dal 17 al 19 aprile 2026, San Giovanni Lupatoto ospiterà la seconda edizione di “Wine Week & Food”, una manifestazione dedicata... In gommone tra San Giovanni Lupatoto e Zevio: il fiume Adige e il suo legame con la pianura veroneseIn occasione della Giornata Regionale del Turismo Fluviale, coordinata da UNPLI Veneto, tra le tante occasioni dedicate alla valorizzazione...