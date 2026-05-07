Lollo ha parlato nel podcast ’Campus Talks’ di Macron, condividendo alcuni aspetti della sua vita e della sua carriera. Ha spiegato che la sua decisione di essere un punto di riferimento per i giovani nasce dall’influenza dei genitori. De Silvestri, capitano della squadra, ha anche detto di dedicarsi a ascoltare i giovani e a cercare di capire le loro esigenze.

"Da dove nasce la mia vocazione ad essere da esempio per i ragazzi più giovani dello spogliatoio? Dai miei genitori. Papà e mamma per me sono stati due grandi esempi e crescendo mi sono ripromesso di essere un giorno come loro". Un po’ chioccia, un po’ ‘ambassador’, un po’ ‘highlander’ (il 23 maggio compirà 38 anni, ma ha appena comunicato il desiderio di allungare la sua carriera a Casteldebole), Lorenzo De Silvestri, in arte Lollo, si è raccontato ai microfoni del podcast Macron ‘Campus Talks’, in compagnia di un altro gigante dello sport cittadino come l’ex cestista Carlton Myers. Negli oltre quaranta minuti di chiacchierata il difensore...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lollo si è raccontato nel podcast ’Campus Talks’ di Macron. De Silvestri, missione da capitano: "Ascolto i giovani, provo a capirli»

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