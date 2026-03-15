Infortunati Bologna triplo stop nel match col Sassuolo! Si fermano De Silvestri e Moro Skorupski rimane in campo stringendo i denti

Durante la partita tra Bologna e Sassuolo, De Silvestri e Moro si sono infortunati e sono stati costretti a lasciare il campo, mentre Skorupski ha continuato a giocare nonostante un problema fisico. La partita ha visto tre sostituzioni per infortunio, creando diverse interruzioni nel corso del match. Nessuna altra informazione sui dettagli delle condizioni fisiche dei giocatori è stata comunicata.

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