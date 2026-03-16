Giovani di Messina raggiunti in strada | la missione notturna che porta dialogo e ascolto

A Messina, tra le 21.30 e le 00.30, la chiesa “SS. Annunziata dei Catalani” ha ospitato la partenza della terza tappa della Missione Territoriale “Sentinelle nella notte”. L’iniziativa ha coinvolto giovani incontrati nelle strade della città, puntando a dialogare e ascoltare le loro storie direttamente nei luoghi che frequentano di sera. Numerosi giovani sono stati raggiunti durante questa sessione notturna.

La terza tappa di “Sentinelle nella notte” ha animato piazze e locali del centro con momenti di confronto, preghiera e consigli spirituali Messina ha vissuto un sabato sera speciale: dalle 21.30 alle 00.30, la Chiesa “SS. Annunziata dei Catalani” ha ospitato la partenza della terza tappa della Missione Territoriale “Sentinelle nella notte”, iniziativa volta a incontrare i giovani nei luoghi che frequentano abitualmente durante il weekend. L’evento ha visto la collaborazione di numerosi Uffici e organismi diocesani, tra cui l’Ufficio Liturgico, Migrantes, Missionario, il Servizio di Pastorale Giovanile, il Seminario Arcivescovile, l’Ufficio IRC, USMI e CIIS, insieme a parrocchie, gruppi e movimenti locali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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