Mani che vedono a Chieti il primo corso in Abruzzo di rianimazione per non vedenti e ipovedenti

Il progetto “Mani che vedono” nasce per rispondere alle esigenze di persone non vedenti e ipovedenti, offrendo un corso di rianimazione specificamente pensato per loro. A Chieti, si svolge il primo appuntamento in regione, coinvolgendo un gruppo di partecipanti che imparano tecniche di primo soccorso attraverso metodi tattili e pratici. L’iniziativa mira a garantire maggiore autonomia e sicurezza a chi affronta difficoltà visive, aprendo nuove opportunità di formazione.

Per la prima volta in Abruzzo arriva "Mani che vedono", il progetto nazionale dedicato alla formazione nelle manovre di rianimazione cardio-polmonare rivolto a persone non vedenti e ipovedenti. L'appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio alle ore 9 nella Sala della Misericordia di Chieti, in via Tiro a Segno, all'interno dell'ex ospedale civile. Il progetto nasce con l'obiettivo di diffondere una cultura del primo soccorso realmente inclusiva, dimostrando come le competenze salvavita possano e debbano essere patrimonio di tutti, senza distinzioni.

