Lo Young si prepara ad affrontare i playoff contro la squadra più forte del campionato. La stagione, iniziata senza grandi pretese, ha preso una piega inaspettata grazie alle recenti vittorie. La squadra ha superato diverse sfide per arrivare a questo punto, e ora si concentra sulla partita decisiva contro la formazione leader della classifica. La sfida si svolgerà tra pochi giorni, in un momento chiave per entrambe le squadre.

Il calcio, spesso, è una questione di inerzia, di momenti che si accavallano e trasformano una stagione anonima in un’epopea. Quella dello Young Santarcangelo è la storia di una metamorfosi: una squadra che, dopo aver navigato per mesi nelle acque torbide della zona retrocessione, si ritrova oggi a respirare l’aria sottile dell’alta classifica. Domenica la formazione clementina varcherà i cancelli del prestigioso stadio ‘Mazza’ di Ferrara per affrontare la Spal in una semifinale playoff regionale che sa di leggenda. Il percorso che ha portato i gialloblù a questo appuntamento è stato tutt’altro che lineare. Per gran parte del campionato, la realtà parlava di mugugni, difficoltà e un orizzonte limitato alla semplice sopravvivenza nella categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo Young ora sogna in grande. Ai playoff contro la corazzata Spal

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