Una trattativa si sta sviluppando in modo discreto tra due club di calcio italiani, senza annunci ufficiali né annunci pubblici. Dopo che il giocatore era stato cercato dalla Juventus, ora sembra essere vicina a vestire la maglia della Roma. Le negoziazioni procedono senza clamore, seguendo un ritmo lento e costante tipico di accordi che si svolgono dietro le quinte.

di Alessio Lento Si muove qualcosa sotto traccia, senza annunci e senza accelerazioni evidenti, ma con quella continuità tipica delle trattative che nascono lontano dai riflettori. La Roma, in questo momento, sembra lavorare proprio così: contatti, sondaggi, qualche apertura da entrambe le parti. Non c’è ancora una chiusura, ma il terreno si sta preparando. Il tema è sempre lo stesso, quando si arriva a questo punto della stagione: anticipare gli altri. Soprattutto quando si parla di parametri zero, dove il margine di errore è minimo e il tempo diventa decisivo. In questi casi, arrivare prima conta più del prezzo, perché il prezzo, di fatto, non c’è.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lo voleva la Juve, adesso c’è la Roma: colpaccio a parametro zero

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