Schlager Juve società bianconera al lavoro per il colpaccio a parametro zero Le ultimissime novità

La Juventus sta cercando di firmare Schlager, il centrocampista a zero euro, perché il suo contratto con l'RB Salzburg scade a giugno. La società bianconera ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, sperando di chiudere l’affare prima della fine della stagione. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe rappresentare un colpo importante per il reparto mediano. La volontà del giocatore di trasferirsi in Italia ha accelerato le trattative. Si attende una svolta nelle prossime settimane.

Schlager Juve, la società torinese è al lavoro per il colpaccio a parametro zero in vista della prossima estate. Vediamo le ultimissime novità. La Juve continua a muoversi con grande decisione sul mercato internazionale per potenziare l'organico da mettere a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la strategia del club è chiara: puntare su profili di qualità in scadenza di contratto per ottimizzare le risorse. MERCATO JUVE LIVE I bianconeri sarebbero infatti forti su due nomi di rilievo, individuati come pedine ideali per innalzare il livello tecnico della rosa.