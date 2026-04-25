Roma Femminile colpaccio con la Juve | lo Scudetto è a un passo

La squadra femminile della capitale ha ottenuto una vittoria decisiva contro la Juventus con un risultato di 1-0, portandosi molto vicina alla conquista del terzo scudetto della sua storia. La partita, disputata in casa, ha visto le calciatrici ottenere i tre punti fondamentali per la classifica, rendendo più vicina la conquista del titolo nazionale. La sfida ha rappresentato un passaggio importante nella stagione della formazione.

La Roma Femminile mette le mani sul terzo Scudetto della sua storia grazie a una vittoria pesantissima per 1-0 contro la Juventus. In un match teso e vibrante, risolto solo dai dettagli, le giallorosse di Luca Rossettini hanno piegato la resistenza bianconera consolidando un primato che ora profuma di leggenda. Il momento decisivo dell’incontro è arrivato al 60?, quando Giulia Dragoni ha sfruttato un assist di Viens per avventarsi sul pallone e, dopo un rimpallo, trafiggere Rusek nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea da parte di Lenzini. Con questi tre punti, la Roma sale a quota 46 punti, scavando un solco di nove lunghezze sulle inseguitrici dell’ Inter.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, colpaccio con la Juve: lo Scudetto è a un passo Supercoppa Italiana femminile, Juventus-Roma 2-1: gol e highlights Notizie correlate Leggi anche: Roma Femminile, scudetto a un passo: mancano due vittorie per il terzo titolo Gasperini sta compiendo un miracolo alla Roma, secondo Di Livio, che vede la Juve in corsa per lo Scudetto con Spalletti.In vista del big match all’Olimpico, si analizzano le dinamiche tra due forze competitive e le chiavi di lettura che possono determinare l’esito... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Prima Categoria A. Colpaccio del Cisano: Ospedaletti sconfitto 1 a 0; Italiani in campo sabato 18 aprile: Cobolli sogna il 1° colpaccio contro Zverev. Vavassori per la finale di doppio a Barcellona; Colpaccio Fenerbahce: senza Orro batte il VakifBank al tie-break portando la serie a Gara5; Colpaccio Primavera, cade l'U17: i risultati del weekend del settore giovanile viola. La Roma vola in finale di Coppa Italia Femminile: Inter koGrazie ai gol di Giugliano e Viens, le giallorosse vincono la semifinale di ritorno dopo il pareggio dell'andata. La squadra di Rossettini affronterà la vincente di Juve-Fiorentina ... corrieredellosport.it Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornataLa 17ª giornata di Serie A Women regala risultati in testa alla classifica, con la Roma Femminile che allunga in vetta e consolida il primato. Le giallorosse si aggiudicano il derby contro la Lazio ... tuttomercatoweb.com DAJEEEEEE!!!! #ASRomaFemminile x.com MATCHDAY - Il programma della giornata su Vocegiallorossa.it! Serie A Femminile Juventus-Roma Femminile Stadio A. La Marmora-Pozzo Pre-partita dalle 11:30 Diretta testuale dalle 12:30 Le pagelle del match Tutte le dichiarazio - facebook.com facebook