Il tiktoker che ha intervistato Andrea Casalegno figlio del primo giornalista ucciso dalle brigate rosse – Il video

Un tiktoker ha intervistato Andrea Casalegno, figlio del primo giornalista ucciso dalle Brigate Rosse. Il video della conversazione è stato pubblicato online, portando l’attenzione sulla figura di Casalegno e sulla sua storia. La clip mostra un’intervista diretta e senza filtri, in cui vengono affrontati alcuni aspetti della vita e delle esperienze del figlio del giornalista scomparso.

Spesso ci dimentichiamo che le persone che incrociamo al mercato o in palestra hanno attraversato epoche, dolori e amori giganti. Ogni persona che cammina per strada è potenzialmente un libro aperto, se solo qualcuno avesse voglia di fermarsi a leggerlo. È quello che fa nei suoi video Wabis Albi, un creator che gira per Torino facendo una cosa semplicissima ma potentissima: ascoltare chi ha vissuto più di lui. Con una domanda che rompe il ghiaccio e scava dentro, Albi riesce a far emergere storie incredibili e spesso ignorate. In uno dei suoi ultimi video, fa parlare un signore anziano e gentile che, con una calma disarmante, racconta come la vita lo abbia preso a pugni. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

L'Umbria non dimentica l'eroe Petri ucciso dopo aver scoperto due latitanti delle Brigate Rosse: il ricordoLa Polizia e l'Umbria non dimenticano uno dei loro eroi: Emanuele Petri, uomo di Stato, sempre in prima linea contro il crimine, ucciso dalle Brigate...

Morto Gianpaolo Tosel, il magistrato che indagò su sequestri e Brigate RosseEntrato in magistratura negli anni Sessanta, fu pubblico ministero in alcune delle inchieste più delicate degli anni Ottanta in Friuli, dal contrasto...