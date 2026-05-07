Lo Stato pretende 433mila euro | il Comune darà battaglia in tribunale
Il Comune di Maddaloni si prepara a una disputa legale con lo Stato italiano, che richiede all'ente locale il pagamento di 433 mila euro. La cifra richiesta rappresenta una somma che il Comune intende contestare nei tribunali, dando così inizio a una battaglia giudiziaria. La questione riguarda una pretesa economica avanzata dall’amministrazione centrale nei confronti del Comune, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o cause specifiche.
Battaglia in tribunale tra il Comune di Maddaloni e lo Stato italiano che pretende dall'Ente calatino la somma complessiva di 433.258,82 euro “dovuta per contributi, maggiorazioni e quote di ristoro ambientale afferenti al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani affidato dal commissario.🔗 Leggi su Casertanews.it
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