Vicenda Sea Watch il tribunale di Palermo | Lo Stato risarcisca 76mila euro alla Ong | il fermo era illegittimo

Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76.000 euro alla Ong Sea Watch. La causa riguarda il fermo della nave Sea Watch 3, avvenuto nell’estate del 2019, che i giudici hanno giudicato illegittimo. Durante il procedimento, gli avvocati della Ong hanno dimostrato che le autorità italiane avevano bloccato illegalmente l’imbarcazione. La sentenza mette in evidenza come le autorità abbiano agito senza rispettare le norme, portando a una richiesta di risarcimento. La vicenda si conclude con questa decisione del tribunale.

Un risarcimento di oltre 76.000 euro. Questa la cifra stabilita dal tribunale di Palermo, che lo Stato dovrà versare alla Ong olandese Sea Watch per il fermo – per i magistrati illegittimo – subito dalla nave Sea Watch 3 nell'estate 2019. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave Carola Rackete, che il 29 giugno di quell'anno forzò il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti nell'isola. Lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre del 2019, quindi spese portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva, e spese legali.