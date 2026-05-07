All’alba di oggi si è verificato un incidente tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco, coinvolgendo un’auto che è finita in una scarpata. La vittima è una giovane donna di 29 anni, originaria di Casaletto. La dinamica dello schianto non è ancora completamente chiarita, ma le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Lodi Vecchio (Lodi), 7 maggio 2026 – Ha un nome la giovane vittima della tragedia avvenuta all’alba tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. Si tratta di Maddalena Sangermano, 29 anni, residente a Casaletto Lodigiano. La donna lascia il marito e due figli. Secondo una prima ricostruzione, ha drammaticamente perso la vita mentre si recava sul posto di lavoro. Lavorava in una ditta a Bescapè nel Pavese e aveva la mamma a Lodi Vecchio: si è quindi cercato di capire il motivo del suo spostamento insolito in quel tratto di strada. Disposta l’autopsia . Intanto la Procura ha disposto l’autopsia sulla salma, per chiarire ogni aspetto del drammatico incidente, avvenuto lungo via Rovida, nella zona della cascina Santo Stefano, al confine tra i due Comuni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo schianto e l’auto che finisce nella scarpata: la vittima è Maddalena Sangermano di Casaletto, aveva 29 anni

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